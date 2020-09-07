В ООН назвали Россию ответственной за водоснабжение Крыма

Ранее Управление верховного комиссара ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма.

В ООН назвали Россию главной ответственной за водоснабжение Крыма.

При этом Киев должен «поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав» крымчан, заявила официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл.

Ранее замглавы комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская сообщила, что Управление верховного комиссара ООН запросило дополнительную информацию о водоснабжении Крыма в ответ на ее письмо, в котором она призвала осудить действия Киева, перекрывшего подачу пресной воды в регион, а также принять меры по возобновлению подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

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