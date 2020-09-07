Песков утверждает, что «Россия делала и будет делать все возможное» для деэскалации вспышки на линии соприкосновения.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен обострением на Донбассе. Об этом он сказал журналистам в понедельник, 7 сентября.

«Мы обеспокоены вспышкой напряженности на линии соприкосновения. Мы настаиваем на необходимости продолжения режима прекращения огня. Россия делала и будет делать все возможное, чтобы использовать свое влияние как страны-посредника для деэскалации той вспышки, которая, к сожалению, возникла», – сказал Песков.

Песков не стал отвечать на вопрос, планируются ли в связи с этой ситуацией контакты между российскими и украинскими властями.

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