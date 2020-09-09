Россия и Сербия проведут военные учения на территории Беларуси

Российская Федерация и Сербия проведут на территории Беларуси ежегодные тактические учения «Славянское братство».

Как сообщает Министерство обороны Беларуси, учения пройдут с 10 по 15 сентября на полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады под Брестом.

Военные Беларуси, РФ и Сербии отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом и проведут так называемые «антитеррористические тактические учения».

Учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В прошлом году военные сборы проходили в Сербии.

В 2017 году учения прошли на белорусском полигоне «Брестский» с 6 по 14 июня. В них приняли участие более 1 тыс. военнослужащих России, Беларуси и Сербии, было задействовано 150 единиц русской и белорусской техники.

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