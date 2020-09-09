В Умани развернут госпиталь для хасидов, заболевших COVID-19

Для паломников-хасидов, больных коронавирусом в легкой форме, развернут инфекционный госпиталь в городе Умань, куда они съезжаются на празднование Рош ха-Шана.

«Для паломников, больных коронавирусом в легкой форме, в Умани развернут инфекционный госпиталь. А для контактных с ними лиц откроют изолятор», – сообщает Главное управление Госпродпотребслужбы в Черкасской области.

На встрече в Госпродпотребслужбы обсудили вопросы соблюдения паломниками противоэпидемических мероприятий на могильном комплексе цадика Нахмана, в синагогах и специализированных учреждениях.

«По состоянию на 8 сентября в Умани COVID-19 заболели шестеро хасидов. У них у всех легкая форма течения болезни, их разместят в одной из специально отведенных местных гостиниц», – добавили в ведомстве.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года – Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

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