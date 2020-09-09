В Египте похитили все Кубки Африки, завоеванные национальной сборной

Конфедерация африканского футбола (КАФ) в своем официальном твиттере сообщила об инциденте в Египетской футбольной ассоциации.

«КАФ стало известно об исчезновении трофеев Кубка африканских наций из секретариата Египетской футбольной ассоциации. Мы потрясены этой новостью. Наши двери открыты, и ассоциация может рассчитывать на нашу поддержку в поисках этих бесценных трофеев», – говорится в сообщении.

Отметим, что «фараоны», как называют сборную Египта, являются семикратными обладателями Кубка африканских наций. Впервые египтяне завоевали трофей в 1957 году, последний раз – в 2010-м. Также кубок доставался им в 1959, 1986, 1998, 2006 и 2008 годах. Кроме того, сборная дважды становилась серебряным призером турнира (1962 и 2017 годы) и трижды – бронзовым (1963, 1970 и 1974).

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