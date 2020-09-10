Сербия под давлением ЕС отказалась от совместных с Россией военных учений

Решение было принято на заседании правительства республики. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны Сербии.

Министр обороны Александр Вулин заявил, что Республика Сербия находится «под ужасным и незаслуженным давлением» со стороны Евросоюза.

«Нас просят отказаться от запланированных военных учений с Беларусью ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наших людей в Косово, Метохии и Республике Сербской», – приводит пресс-служба Минобороны Сербии слова министра.

Вулин также подчеркнул, что Сербия является военно-нейтральной страной. Решение сербского правительства о приостановлении всех военных учений он объяснил необходимостью «сохранить позицию военного нейтралитета, избежать или, по крайней мере, уменьшить последствия активизации нападений на нашу страну, нашу политику и нашу экономику».

«В ближайший период мы не будем участвовать в любых учениях или военных действиях с НАТО, ОДКБ, Россией, США, Китаем, Европейским союзом, Востоком или Западом. Наше участие в миротворческих операциях будет пересмотрено и, при необходимости, приостановлено», – заявил министр Вулин.

Тэги: Сербия, учения, Европейский союз