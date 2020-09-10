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Главная » Украина » Общество
15:22 10 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У главнокомандующего ВСУ обнаружили коронавирус

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции в связи с положительным результатом ПЦР-теста.

«Мы подтверждаем, что в течение двух дней главнокомандующий Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции. На сегодняшний день состояние его здоровья удовлетворительное», – сообщил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.

Он уточнил, что заболевание было выявлено после сдачи ПЦР-теста, который показал положительный результат.

«Он сразу пошел на самоизоляцию с соблюдением всех рекомендаций Минздрава и военных медиков», – отметил начальник управления.

По состоянию на 10 сентября в ВСУ болеют коронавирусом 643 человека. За прошедшие сутки было выявлено 44 новых случая.

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Тэги: Вооруженные силы Украины, коронавирус

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