У главнокомандующего ВСУ обнаружили коронавирус
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции в связи с положительным результатом ПЦР-теста.
«Мы подтверждаем, что в течение двух дней главнокомандующий Вооруженными силами генерал-полковник Руслан Хомчак находится на самоизоляции. На сегодняшний день состояние его здоровья удовлетворительное», – сообщил начальник Управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник.
Он уточнил, что заболевание было выявлено после сдачи ПЦР-теста, который показал положительный результат.
«Он сразу пошел на самоизоляцию с соблюдением всех рекомендаций Минздрава и военных медиков», – отметил начальник управления.
По состоянию на 10 сентября в ВСУ болеют коронавирусом 643 человека. За прошедшие сутки было выявлено 44 новых случая.
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