Мужчина на моноколесе погиб под колесами маршрутки

Пострадавший мужчина ехал по проезжей части на моноколесе, когда его задел маршрутный автобус.

В Тернополе водитель маршрутки насмерть сбил мужчину, который ехал по дороге на электрическом моноколесе. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 10 сентября.

Отмечается, что авария произошла сегодня на проспекте Степана Бандеры. По данным правоохранителей, пострадавший ехал по проезжей части на моноколесе, когда его задел маршрутный автобус.

К травмированному вызвали скорую помощь, однако спасти мужчину не удалось. Он скончался по дороге в больницу. Причину ДТП установит следствие.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ст.286 УК Украины).

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