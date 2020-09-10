Ноу-хау рейдерского захвата 8500га госпредприятий директорами Строгим и Юрковым на кону своих увольнений

Строгий Денис Александрович и Юрков Владимир Иванович в середине августа по-тихому осуществили рейдерский захват предприятий с земельным банком в размере 8500га, где они были директорами.

Строгий Денис Александрович до 31.08.2020 являлся директором Госпредприятия «Благодатное». На протяжении последних 5 лет им на пару со своим отцом Строгим Александром разворовывался потенциал 5500га государственных земель (1 миллион $ – 1 год ).

Так как срок контракта с Денисом Строгим заканчивался 31.08.2020, он решил, что нельзя терять вышеуказанную прибыль за 2020 год, и пошел на рейдерский захват в сговоре вместе с судьей Филипьевой В.В. Змиевского районного суда Харьковской области .

Юрков Владимир Иванович – депутат областного совета от Змиевского района, директор Госпредприятия «Искра», разворовывает земельный банк в 3000га, потенциал прибыли которого (600 тысяч $ – 1 год).Земли обрабатываются ФГ «Альянс», бенефициаром которого является жена Юркова. Контракт Владимира Юркова тоже заканчивался летом 2020 года.

Рейдерский захват был осуществлен в сговоре с судьей Бибиком А.В. председателем Змиевского районного суда Харьковской области.

Захват в обоих случаях оказался прост и идентичен, на кону прекращения действия контрактов, в судебном порядке по заявлению Дениса Строгого и Владимира Юркова на основании выдуманной ими причины 12.08.2020 и 20.08.2020 судьями наложены запреты государственным регистраторам в том числе всем структурам Минюста и любым нотариусам на осуществления регистрационных действий касательно ГП «Благодатное» и ГП «Искра», в том числе вносить изменения в учредительные документы и вносить изменения в реестре юрлиц. (внесение новоназначенных директоров).

Но самый необыкновенный и смелый запрет со стороны судей это запрет Комиссии по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации Минюста рассматривать вопросы по смене ведомостей в реестре по ГП «Благодатное» и по ГП «Искра».

Вынесенное решение подтверждает то, насколько важен урожай 2020 года, ведь новые в.о. директора не могут приступить к обязанностям пока не будут внесены в реестр, а пока новые директора будут обжаловать данные решения, семьей Строгих 1миллион долларов, и семьей Юрковых 600тысяч долларов будут до конца сентября уже собраны.

Ранее уже коллегами было поведано о методе разворовывания госбюджета вышеуказанными лицами, а именно ими сеялась исключительно кукуруза и подсолнух. При этом всем, урожай собирали техникой принадлежащей частным компаниям ближайших родственников, оплачивая за счет государства услуги по завышенным ценам. Потом урожай хранили на своих же элеваторах и тоже услуги предоставлялись по завышенным ценам. В отчетах Госпредприятий все годы предоставляется заниженная урожайность, причем разницу бесцеремонно оприходовали на подконтрольные частные предприятия.

Были б забавными истории подобных рейдерских захватов, если б им не удалось с дня на день ограбить государство (собрав урожай), а вместо этого в сопровождении правоохранительных органов понести наказание за подобного рода деяния.