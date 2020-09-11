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Главная » Украина » Экономика
12:00 11 Сентября 2020 Просмотров 2   КомментариевКомментарии

Украина увеличит траты на оборону

В текущем году на сектор обороны было выделено 5,45% ВВП Украины, а в следующем планируют выделит 5,92%.

В следующем году Украина увеличит траты на сектор безопасности и обороны с 5,45% ВВП до 5,92%. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания по вопросам подготовки оборонного бюджета на 2021, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что участники совещания внесли предложения по финансированию потребностей субъектов сектора безопасности и обороны в следующем году.

По итогам обсуждения Данилов предложил им проанализировать состояние соответствующего финансирования в I-III кварталах 2020 года и подготовить к 15 октября отчеты об использовании средств.

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Тэги: расходы, бюджет, ввп, оборонка

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