Украина увеличит траты на оборону
В текущем году на сектор обороны было выделено 5,45% ВВП Украины, а в следующем планируют выделит 5,92%.
В следующем году Украина увеличит траты на сектор безопасности и обороны с 5,45% ВВП до 5,92%. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время совещания по вопросам подготовки оборонного бюджета на 2021, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что участники совещания внесли предложения по финансированию потребностей субъектов сектора безопасности и обороны в следующем году.
По итогам обсуждения Данилов предложил им проанализировать состояние соответствующего финансирования в I-III кварталах 2020 года и подготовить к 15 октября отчеты об использовании средств.
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