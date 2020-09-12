Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшее использование Мавзолея Ленина

Работы принимаются до 19 октября. Конкурс организован в рамках фестиваля «Зодчество», который пройдет в Москве с 11 по 13 ноября.

В заключительный день фестиваля организаторы объявят победителей. К участию в конкурсе приглашены дипломированные архитекторы и авторские коллективы, студенты, художники, дизайнеры, а также все граждане России и стран СНГ.

«Участникам конкурса предлагается разработать фор-эскиз проекта ре-использования Мавзолея В.И. Ленина на Красной площади в Москве в качестве музея, посвященного его проектированию и строительству, а также организовать маршрут, связующий здание на улице Воздвиженка с Мавзолеем на Красной площади», — говорится на сайте организатора. Также в заявлении уточняется, что другие идеи ре-использования Мавзолея «не только допускаются, но и приветствуются».

Цель мероприятия — «создать банк идей». СА уточнил, что «никакого политического заказа на проведение конкурса нет». В положении конкурса утверждается, что нахождение Ленина в мавзолее, «в самом сердце страны, осознавшей исторические ошибки прошлого», противоречит современным представлениям о фиксации «вечной памяти» и является нарушением русской православной традиции, а также воли вождя.

Победители конкурса получат Дипломы Союза архитекторов России и станут героями специального выпуска YouTube-канала ОpenArch, уточняется на сайте.

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