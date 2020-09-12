Строгий Денис, аграрий Змиевского района увлекся разворовыванием государственных земель и теперь ему светит от 10 лет тюрьмы

Госпредприятие «Благодатное» является имущественным комплексом, который насчитывает в себе 5500га земель сельскохозяйственного назначения.

Директор Госпредприятия Строгий Денис и у него 31.08.2020 истекает срок действия контракта заключенного с органом в сфере управления которого данное предприятие.

Так как новая кандидатура органом управления уже была утверждена и Строгий Денис знал, что с ним не планируют перезаключать контракт, он завладел государственным предприятием псевдо законным способом.

На кону истечения срока контракта, Строгим Денисом подано заявление в местный суд, с просьбой наложить запрет государственным регистраторам и нотариусам на проведение любых регистрационных действий касательно внесений изменений в учредительные документы по ГП “Благодатное” и любых внесений изменений в реестр юрлиц, в том числе смены директора.

20.08.2020 судьей Змиевского районного суда в Харьковской области Филипьевой Викторией (которая была назначена Президентом в июле 2020 года), заявление Строго Дениса удовлетворено, чем самым они в сговоре осуществили рейдерский захват Госпредприятия «Благодатное».

На сегодняшний день, новоназначенный и.о. директор не может приступить к своим обязанностям, так как нет возможности внести себя директором в реестр юрлиц. Пока новым директором обжалуется решение суда, Строгий Денис вместе со своим отцом Строгим Александром собирают урожай и увозят на подконтрольные им места хранения.

Строгий Денис, путем обмана и в сговоре с судьей, дал себе время на сбор урожая 2020 года с 5500 га, который оценивается в 1 миллион долларов.

Денис Строгий настолько увлекся личным обогащением за счет государственных средств, что не учел, что в случае обжалования решения о запрете, что будет свидетельствовать о его незаконности, действия Строгого Дениса будут квалифицированы как злоупотребление своими служебными полномочиями (ст. 364 УК), в результате чего им присвоено государственное имущество в особо крупных размерах (ст. 191 УК) в собственных интересах и ФГ «Строгого А.Ф.», куда свозится вышеупомянутый урожай и где в дальнейшем разворовывается.

Неужели 5 лет обворовывания государства стоят того, чтоб потом лишиться свободы на срок не менее 10 лет?