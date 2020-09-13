Кончаловский получил приз жюри Венецианского кинофестиваля

В Венеции состоялась церемония награждения победителей 77-го Венецианского кинофестиваля.

«Золотого льва» получила лента режиссера Хлои Джао «Земля кочевников», а специальный приз жюри достался фильму российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи».

Фильм Кончаловского «Дорогие товарищи» с Юлией Высоцкой в главной роли основан на событиях в Новочеркасске 1962 года – одном из самых трагических эпизодов в послевоенной истории СССР.

Тогда рабочие Новочеркасского электровозостроительного завода организовали забастовку из-за недовольства повышением цен, а затем пошли маршем к зданию городского комитета Коммунистической партии. Власти расстреляли демонстрацию, в результате чего погибли 26 человек погибли, 87 – были ранены. Погибших захоронили в безымянных могилах.

Лента Кончаловского снималась на месте событий в Ростовской области, а также в павильоне в Москве. Генеральным продюсером и основным спонсором выступил предприниматель Алишер Усманов, в российском министерстве культуры ранее оценивали бюджет картины в 150 млн рублей. Часть денег выделил Фонд кино.

Главная героиня – партработница и идейная сталинистка, оказавшаяся в центре протестов против режима, которому она предана.

Тэги: Венецианский кинофестиваль