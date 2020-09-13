Победительницей US Open стала теннисистка из Японии
Наоми Осака со счетом 1:6, 6:3, 6:3 победила белорусскую спортсменку Викторию Азаренко в финале Открытого чемпионата США.
«Это был тяжелый, но вдохновляющий матч, потому что я много наблюдала за игрой Азаренко, когда была помоложе. Я подумала, что было бы неловко проиграть финал меньше чем за час, поэтому мне было нужно отказаться от негативных мыслей», – приводит слова победительницы The Guardian.
22-летняя японка становилась победительницей US Open в 2018 году, в 2019 году выиграла Открытый чемпионат Австралии. Всего в ее активе шесть титулов WTA.
Осака трижды доходила до финала на турнирах Большого шлема и одержала три победы. Наоми стала первой азиатской теннисисткой, победившей на трех турнирах, обойдя по числу титулов китаянку Ли На, в активе которой две победы.
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