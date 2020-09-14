НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Общество
06:38 14 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Израиле объявили общенациональную изоляцию из-за коронавируса

Правительство Израиля одобрило введение трехнедельной общенациональной изоляции для сдерживания распространения коронавируса.

Отмечается, что, согласно решению властей страны, общенациональная изоляция начнется в пятницу.

Во время изоляции израильтяне должны будут находиться в пределах 500 метров от своих домов. Вместе с тем, израильский аэропорт Бен-Гурион останется открытым.

Новые меры были приняты после резкого роста числа случаев COVID-19 в последние недели и на фоне критики действий премьер-министра Израиля

Биньямина Нетаньяху по борьбе с вирусом и ситуации с экономикой страны.

Источник:
Тэги: Израиль, коронавирус

Новости по теме

Израильские ученые обещают создать вакцину от коронавируса за 90 дней

По словам министра науки и технологий Офира Акуниса, израильские ученые находятся на пороге создания первой вакцины против нового коронавируса.

У министра здравоохранения Израиля выявили коронавирус

71-летний Яаков Лицман – самый высокопоставленный израильский чиновник, у которого диагностирован коронавирус.

Израиль закрыл все синагоги, мечети и церкви из-за коронавируса

Гражданам разрешили молиться только на улице с участием не более 10 человек на расстоянии не менее двух метров друг от друга.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты