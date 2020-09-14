В Израиле объявили общенациональную изоляцию из-за коронавируса
Правительство Израиля одобрило введение трехнедельной общенациональной изоляции для сдерживания распространения коронавируса.
Отмечается, что, согласно решению властей страны, общенациональная изоляция начнется в пятницу.
Во время изоляции израильтяне должны будут находиться в пределах 500 метров от своих домов. Вместе с тем, израильский аэропорт Бен-Гурион останется открытым.
Новые меры были приняты после резкого роста числа случаев COVID-19 в последние недели и на фоне критики действий премьер-министра Израиля
Биньямина Нетаньяху по борьбе с вирусом и ситуации с экономикой страны.
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