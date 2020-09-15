Лидер белорусской оппозиции прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко.

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал ему в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», – говорится в заявлении.

Сначала Лукашенко был назван не «узурпатором», а «диктатором», но потом в пост внесли правки.

14 сентября Путин и Лукашенко проведли переговоры в Сочи.

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