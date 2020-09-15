НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
01:49 15 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лидер белорусской оппозиции прокомментировала встречу Путина и Лукашенко

Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину перед его встречей с Александром Лукашенко.

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал ему в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом», – говорится в заявлении.

Сначала Лукашенко был назван не «узурпатором», а «диктатором», но потом в пост внесли правки.

14 сентября Путин и Лукашенко проведли переговоры в Сочи.

Источник:
Тэги: Александр Лукашенко, Республика Беларусь, Светлана Тихановская

Новости по теме

США не считают Лукашенко законно избранным президентом

Соединённые Штаты «в ближайшие дни» введут санкции против лиц из окружения Александра Лукашенко и, возможно, другие санкционные меры.

Сейм Литвы назвал Тихановскую законным представителем народа Беларуси

Среди авторов постановления – министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс и председатель парламента Викторас Пранцкетис.

Тихановская намерена сформировать в Беларуси временное правительство

Кандидат в президенты Светлана Тихановская намерена восстановить конституцию 1994 года и сформировать временное правительство на основе действующего.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты