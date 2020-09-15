Ученые обнаружили на Венере признаки жизни

Исследователи из США и Великобритании нашли в атмосфере Венеры вещество фосфин, которое может иметь биологическое происхождение.

Фосфин – очень ядовитый газ. В прошлом году поиск фосфина был предложен для оценки вероятности существования жизни на атмосферных экзопланетах.

Концентрация доли фосфина на Венере составила 20 на миллиард. Отмечается, что на Земле фосфин производит анаэробные бактерии, способные развиваться в зависимости от присутствия в их пищевой среде кислорода.

Как объяснили специалисты, фосфин на Венере может иметь биологическое происхождение, однако не исключено его появление «в результате неизвестных природных процессов».

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