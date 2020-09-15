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Главная » Мир » Экономика
09:31 15 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На фоне протестов белорусы забрали из банков больше миллиарда долларов

Для сравнения, в июле отток с депозитов в валюте составил 55,3 млн долларов, с переводных депозитов – 5,5 млн белорусских рублей.

В августе они забрали из банков 624 млн долларов с банковских депозитов в иностранной валюте, 704,6 млн белорусских рублей – с переводных депозитов (до востребования) и 270,8 млн белорусских рублей (итого около 389 млн долларов) – со срочных вкладов.

Общий отток с вкладов до востребования, срочных депозитов и валютных депозитов превысил миллиард долларов, заметил Forbes, изучив статистику на сайте Национального банка страны. Для сравнения, в июле отток с депозитов в валюте составил 55,3 млн долларов, с переводных депозитов – 5,5 млн белорусских рублей, со срочных вкладов – 108,1 млн рублей.

11 сентября агентство S&P пересмотрело прогноз по долгосрочным суверенным рейтингам Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте со «стабильного» на «негативный».

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Тэги: банки, Республика Беларусь

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