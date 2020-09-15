У экс-главы Укравтодора нашли миллионы в иностранной валюте
Новые данные указывают на гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор.
Сотрудники Центрального антикоррупционного бюро Польши обнаружили неизвестное до сих пор имущество, которое скрывал экс-глава Укравтодора Славомир Новак. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает Polsat News.
Отмечается, что следователи антикоррупционного бюро в ходе обыска обнаружили среди прочего деньги в разных валютах (свыше 536 тысяч евро, 470 тысяч долларов и 30 тысяч злотых) – в общей сложности более 4 млн злотых, часть из них хранилась в двух специальных тайниках, которые были подготовлены для хранения денег.
Также польские правоохранители конфисковали две квартиры стоимостью в 2 млн злотых и автомобиль марки Land Rover. Следователи подчеркивают, что обнаруженные деньги и автомобиль связаны с коррупционными преступлениями, совершенными Славомиром Новаком.
«Новые выводы показывают гораздо больший масштаб действий Славомира Новака, чем считалось до сих пор» – сказал собеседник телеканала, знакомый с деталями следствия.
Теперь следствие сосредоточено на поиске дополнительных имущественных компонентов, принадлежащих бывшему политику.
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