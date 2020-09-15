Названа причина взрыва газопровода под Киевом

В ближайшее время проведут экспертизы, которые установят причины и обстоятельства, которые вызвали разгерметизацию газовой трубы.

Причиной аварии на магистральном газопроводе вблизи Чабанов Киевской области, по предварительным данным, стала разгерметизация. Об этом во вторник, 15 сентября, сообщает пресс-служба полиции области.

Правоохранители рассказали, что сообщение о взрывах и запахе газа вблизи поселка Чабаны Киево-Святошинского района в полицию поступило в начале первого часа ночи.

На месте происшествия работали группы реагирования патрульной полиции, следственно-оперативная группа местного отдела полиции, кинологи, взрывотехники, криминалистическая лаборатория, руководство полиции Киевской области, спасатели и аварийные службы.

В течение часа специалисты аварийной службы ликвидировали утечку газа. Жертв и пострадавших нет. Поставка электроэнергии в населенные пункты восстановлена.

«Предварительная причина аварии – разгерметизация газопровода», – говорится в сообщении.

Сейчас полиция обеспечивает охрану места происшествия и поддерживает публичную безопасность и порядок на месте аварии.

По данному факту следователями открыто уголовное производство по статье о повреждении объектов магистральных нефте-, газо- и нефтепродуктопроводов (ст. 292) Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что будет назначен ряд экспертиз, которые установят причины и обстоятельства, которые привели к разгерметизации газовой трубы.

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