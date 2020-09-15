Фирташ договорился с Зеленским о защите своего бизнеса в Украине, – политэксперт

Олигарх Дмитрий Фирташ финансирует партию «Слуга народу» перед местными выборами и обеспечивает представителей новой украинской власти эфирным временем телеканала «Интер».

Об этом пишет политический эксперт Янина Соколовская на своей странице в Facebook.

«У олигарха Дмитрия Фирташа дела явно пошли вгору. Венский узник, бизнес которого страдал при президенте Порошенко, похоже, договорился с новой властью о сотрудничестве. Более того, согласно данным источников в Слуге народа, Фирташ финансирует партию президента перед местными выборами. Делает это не только деньгами, а и эфирным временем телеканала «Интер», который вовсю популяризирует Зеленского. Дошло до того, что Зеленский и его окружение стали появляться в эфире «Интера», чаще, чем лидеры Оппозиционной платформы – За жизнь, которые по сути правят каналом», – пишет она.

По информации Соколовской, Фирташ искал подход к Зеленскому еще с прошлого года. Но у Зеленского не было необходимости в такой поддержке, поскольку рейтинги «слуг» держались на высоком уровне, а деньги на партию выделял еще один тяжеловес украинского бизнеса Игорь Коломойский. «Сейчас же у Зеленского весьма прохладные отношения с Коломойским, рейтинги его и правящей партии катятся вниз, а, значит, местная избирательная кампания становится все более дорогой, на нее нужны средства. И здесь Фирташ и сгодился Зеленскому. Правда, цена такого союза для украинской экономики может оказаться высокой», – прогнозирует политический эксперт.

Соколовская напоминает, что через суд Фирташу удалось отменить решение АМКУ о принудительном разделении Ostchem, азотного бизнеса олигарха, за злоупотребление им монопольным положением на рынке удобрений. «Хотя на рынке понимают, что «Азоты» Фирташа были реальными монополистами в 2014-2017 годах, государство соглашается простить олигарха», – добавляет она.

Также Янина Соколовская отмечает, что люди Фирташа договорились с властью прекратить пятилетний спор о том, кто определяет уровень производственно-технологических потерь газа в сетях облгазов, большинство из которых в Украине контролируется принадлежащей олигарху Group DF. «Проблему решили за счет простых украинцев – людям, у которых нет газовых счетчиков, в 1,6-2,6 раза поднимут нормы потребления газа. То есть, они и заплатят компаниям Фирташа недозаработанные им деньги», – отмечает политэксперт.

Единственная неудача Фирташа, как напоминает Соколовская, ждала в вопросе с квотами на импорт удобрений. «Лоббисты олигарха требовали от Кабмина обложить импорт 30%-ной квотой, чтобы заводы Фирташа могли зарабатывать на украинских аграриях. В случае введения квот, Украина, по подсчетам экономистов, потеряла бы около 240 млн долл. В итоге пока власти решили отказаться от квотирования, но лоббисты Фирташа уже подали апелляции, а поэтому вопрос может быть поднят снова», – прогнозирует она.

«И это у нас только местные выборы. Представьте себе масштаб грабежа страны, если бы зеленым деньги нужны были на президентские или парламентские выборы. Вот поэтому олигархи и выстраиваются в очередь, чтобы подставить плечо неопытному президенту», – подытоживает политический эксперт.