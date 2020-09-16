Зеленский заявил о готовности Украины производить вакцину от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине есть несколько предприятий, которые готовы производить вакцину от COVID-19 после ее создания.
«Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году», – сказал Зеленский во время переговоров с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.
Напомним, что заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко считает, что вакцина против COVID-19 для массового использования появится в Украине не раньше, чем в марте будущего года.
Новости по теме
Сейчас коронавирусом болеют более 80 тысяч украинцев. За последние сутки их количество выросло на 1 690.
Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР выдало первый патент на вакцину от коронавируса.
Вакцина, разработанная компанией Moderna, успешно прошла начальную стадию медицинских испытаний, сообщается в пресс-релизе компании.