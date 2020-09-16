Власти Германии предложили США сделку по проекту СП-2
Берлин обещает Вашингтону построить два терминала для приема американского сжиженного газа за отказ от санкций против российского газопровода, узнали СМИ.
Власти Германии предложили США сделку по проекту Северный поток-2, пишет в среду, 16 сентября, газета Die Zeit.
По данным издания, ФРГ выразил готовность вложить до миллиарда евро в строительство в Германии двух терминалов по приему американского сжиженного газа в портах городов Брунсбюттель и Вильгельмхафен.
«В ответ США разрешат беспрепятственное завершение и эксплуатацию Северного потока-2, – говорится в письме вице-канцлера, министра финансов ФРГ Олафа Шольца, направленном в августе главе Минфина США Стивену Мнучину.
Отметим, по данным СМИ, в сентябре закупки сжиженного газа в Европе впервые в 2020 году оказались ниже, чем в прошлом. С января Европа получила 64,2 миллиарда кубометров СПГ после регазификации – снижение на 3,9%. Главной причиной такой динамики стали рухнувшие поставки с американских заводов.
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