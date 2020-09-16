Минюст выиграл суд о продаже Проминвестбанка
Российский Внешэкономбанк проиграл дело об остановке принудительной продажи акций Проминвестбанка.
Киевский апелляционный суд отказал российскому Внешэкономбанку (ВЭБ) в признании решения арбитра Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма, которым по требованию ВЭБ Министерство юстиции Украины было обязано остановить принудительную реализацию 99,77% акций Проминвестбанка. Об этом в среду, 16 сентября, сообщает Finbalance.
Суд согласился с доводами Министерства юстиции, что решение арбитра было вынесено по спору, которое не подпадает под условия арбитражного соглашения, а значит, «арбитр не имел юрисдикции выносить решения против Украины в этом деле».
Также суд подчеркнул, что «государство Украина было лишено возможности развернуто изложить свою позицию по делу по причинам, никак не зависящим от нее». При этом признание и исполнение решения арбитра, противоречит публичному порядку Украины.
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