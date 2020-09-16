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18:00 16 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Кабмин вновь изменил критерии для красной зоны карантина

Регион закроют на строгий карантин, если заболеваемость там более чем в пять раз превысит средний уровень заболеваемости по Украине.

Кабмин изменил критерии внесения региона в красную зону адаптивного карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 16 сентября.

«Важный момент – это вопрос установления в регионе «красного уровня». То есть это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения больше чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19″, – сказал Шмыгаль.

На сегодня  по Украине уровень заболеваемости составляет 96,8 за 14 дней на 100 тысяч населения. Ближе всего к красной зоне сейчас Тернопольская область – 348,4 за 14 дней на 100 тысяч населения.

В то же время решение о «красной зоне» карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение пяти дней подряд.

«Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни», – пояснил глава Минздрава Максим Степанов.

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Тэги: карантин, covid-19, зонирование

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