Кабмин вновь изменил критерии для красной зоны карантина
Регион закроют на строгий карантин, если заболеваемость там более чем в пять раз превысит средний уровень заболеваемости по Украине.
Кабмин изменил критерии внесения региона в красную зону адаптивного карантина. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в среду, 16 сентября.
«Важный момент – это вопрос установления в регионе «красного уровня». То есть это практически локдаун региона. Будет рассматриваться в случае превышения больше чем в пять раз среднего по стране уровня заболеваемости COVID-19″, – сказал Шмыгаль.
На сегодня по Украине уровень заболеваемости составляет 96,8 за 14 дней на 100 тысяч населения. Ближе всего к красной зоне сейчас Тернопольская область – 348,4 за 14 дней на 100 тысяч населения.
В то же время решение о «красной зоне» карантина будет приниматься совместно государственной и региональной комиссиями по ТЭБ и ЧС в случае загруженности более 75% коек в больницах в течение пяти дней подряд.
«Это может быть одномоментное закрытие всех сфер или постепенное ограничение определенных сфер, которые в конкретном регионе приводят к вспышкам болезни», – пояснил глава Минздрава Максим Степанов.
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Всеобщий режим «красной» зоны карантина может быть введен, чтобы остановить рост заболеваемости, пояснили в ведомстве.
За минувшие сутки скончались 45 пациентов с коронавирусом, в то время, как выздоровели 1 157 человек.
Минимальные карантинные требования Минздрава выполняют Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.