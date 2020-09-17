Рейтинг Зеленского продолжает падение

Владимира Зеленского готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании.

Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее время, за опредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко готовы голосовать 15,5%.

За пятого президента, ныне сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовали бы 14%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко – 9,3%.

За Игоря Смешко проголосовали бы 6,4% опрошенных, Олега Ляшко, Сергея Притулу и Владимира Гройсмана – по 3,6%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 3-6 сентября.

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