НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
02:32 17 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Рейтинг Зеленского продолжает падение

Владимира Зеленского готовы поддержать на выборах 29% тех, кто определился и намерен участвовать в голосовании.

Если бы выборы президента Украины прошли в ближайшее время, за опредседателя ОПЗЖ Юрия Бойко готовы голосовать 15,5%.

За пятого президента, ныне сопредседателя фракции «Европейская солидарность» Петра Порошенко проголосовали бы 14%, за лидера «Батькивщины» Юлию Тимошенко – 9,3%.

За Игоря Смешко проголосовали бы 6,4% опрошенных, Олега Ляшко, Сергея Притулу и Владимира Гройсмана – по 3,6%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного 3-6 сентября.

Источник:
Тэги: рейтинг, опрос, Владимир Зеленский

Новости по теме

Рейтинг Зеленского вырос

За последние две недели рейтинг президента Владимира Зеленского среди взрослых украинцев вырос с 53% до 62%, а уровень недовольства уменьшился с 33% до 25%.

Россияне рассказали о своем отношении к Зеленскому

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос, в ходе которого россияне высказались об отношении к президенту Украины

Почему рухнул рейтинг Зеленского

Рейтинг поддержки президента Владимира Зеленского снизился более чем на 20%, утверждают социологи Киевского международного института социологии (КМИС).

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты