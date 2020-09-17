Экс-глава IAAF признал, что скрывал применение допинга российскими атлетами

Ламин Диак, возглавлявший организацию с 1999 по 2015 год, приговорен парижским судом к четырем годам тюремного заключения.

Ламин Диак



Бывший глава Международной федерации легкой атлетики (IAAF) Ламин Диак, возглавлявший организацию с 1999 по 2015 год, приговорен парижским судом к четырем годам тюремного заключения по обвинению в коррупции.

Согласно одному из пунктов обвинения, который Диак признал, он в течение нескольких лет скрывал положительные результаты допинг-проб российских спортсменов, по его словам, для того, чтобы не портить имидж России перед чемпионатом мира по легкой атлетике в Москве 2013 года и не сорвать крупные контракты федерации со спонсорами. Как выяснил суд, это позволило некоторым российским атлетам принять участие в летних Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году и выиграть там медали, несмотря на положительные допинг-пробы.

Кроме Диака суд в Париже приговорил к трем годам тюрьмы бывшего главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева, к двум годам бывшего старшего тренера сборной России Алексея Мельникова. Оба признаны виновными в коррупции, но осуждены заочно, так как находятся в России. Франция объявила их в международный розыск.

Всероссийская федерация легкой атлетики с 2015 года дисквалифицирована из-за многочисленных допинговых нарушений. Из-за этого российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях под флагом своей страны.

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