Знаменитый андерграундный художник стрит-арт проиграл в суде спор по поводу авторского права на свой известный рисунок, сделанный им в Палестине 17 лет назад.

Британский уличный художник Бэнкси лишился прав на одну из своих самых известных работ под названием Метатель цветов из-за того, что отказался раскрывать свою личность. Дело об авторском праве на картину рассматривали два года. В итоге суд принял решение не в пользу Бэнкси, пишет The Guardian.

Рисунок появился в 2003 году в Палестине. В своей книге Wall & Piece художник рассказал, что когда работал над граффити, один из жителей подошел к нему и сказал: «Вы украшаете стену» (имеется в виду разделительный забор между Израилем и Палестиной). Поблагодарив прохожего, Бэнкси услышал в ответ: «Мы не хотим, чтобы эта стена была красивой. Мы вообще не хотим этой стены, убирайтесь отсюда».

Человек изображен на рисунке в платке и бейсболке, которые скрывают его лицо. Это отсылка к истории самого Бэнкси, который хранит анонимность.

Герой держит в руках букет цветов, но, глядя на его позу, можно подумать, что это граната или коктейль Молотова. Человек изображен черно-белым, в то время как букет выделен цветными красками. Видимо, это своего рода призыв заниматься миром, а не войной.

Бэнкси подал иск против компании по производству открыток Full Colour Black, использовавшей его граффити.

Судебные эксперты отказали Бэнкси в авторском праве, мотивируя это тем, что он сохраняет анонимность и наносит свои работы не на холсты, а на чужую собственность.

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