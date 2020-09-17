Депутатам запретили брать в помощники близких лиц

Ранее отсутствие такого ограничения приводило к коррупционным рискам и злоупотреблениям, поскольку нанятый лица получали доступ к бюджетным средствам.

Верховная Рада в четверг, 17 сентября, приняла закон, запрещающий депутатам всех уровней иметь в подчинении близких лиц. Соответствующий законопроект №2203 в целом поддержали 252 нардепа.

Действие закона распространяется как на народных депутатов, так и депутатов Верховной рады Автономной Республики Крым и депутатов местных советов.

В пояснительной записке отмечается, что до этого нардепы не имели никаких ограничений при назначении себе в помощники-консультанты своих близких лиц, что приводило к коррупционным рискам.

«Это исключение, специально предусмотренное действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам», – говорится в пояснительной записке. Там также отмечается, что новое ограничение должно препятствовать потенциальным злоупотреблениям.

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