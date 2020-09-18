Всемирный банк подсчитал, сколько времени уйдет на восстановление экономики после кризиса
Восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией, может занять до пяти лет.
Об этом заявила главный экономист Всемирного банка Кармен Рейнхарт.
«Вероятно, сразу начнется быстрое восстановление на фоне отмены всех ограничительных мер карантина, но полное восстановление займет до пяти лет», – сообщила она.
Рейнхарт отметила, что в некоторых странах коронакризис продлится дольше, чем в других, и усилит неравенство, поскольку бедные страны пострадают сильнее.
По ее словам, впервые за 20 лет после кризиса уровень бедности в мире начнет расти.
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