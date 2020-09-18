Нового прокурора Тернопольской области уволили за пьянство на работе
Прокурора Тернопольской области Николая Петришина освободили от должности из-за пьянства на рабочем месте и угрозы работникам прокуратуры.
«16 сентября в Киеве состоялось заседание дисциплинарной комиссии Генпрокуратуры Украины. Как пишут СМИ, Петрушину рекомендовали подать в отставку. Официальная причина увольнения – это трения с коллегами, а неформальная – пьянка на рабочем месте и ненадлежащее поведение», – говорится в сообщении «Центра противодействия коррупции».
За последние годы у Петришина появилось две квартиры, 200-метровый дом в Киеве, земельные участки и четыре автомобиля.
По информации ЦПК, в первый день пребывания в должности новый прокурор устроил пир, на котором заставлял подчиненных обещать «выполнять любые приказы».
Днем позже прокурор заявил, что заявил, что никакого пира не было и что он ничего не употреблял.
Свое состояние Петрушин объяснил тем, что у него красивая жена, которая занимается бизнесом.
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