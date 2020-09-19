Разумков исключил возможность внесения изменений в постановление о выборах

Разумков напомнил, что постановление было принято парламентом в соответствии с законом Украины, который говорит о том, что Рада объявляет местные выборы не позже, чем за 90 дней до даты голосования.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил о невозможности отмены в постановлении о местных выборах в Украине пункта о выборах в ОРДЛО.

«Постановление [Верховной Рады о местных выборах 25 октября] никак не связано с Минским соглашениями. Его можно по-разному трактовать, но выборы согласно Минских соглашений — это 9-й пункт. Я не уверен, что мы сегодня можем говорить, что в полном объеме выполнены 8 предыдущих. Поэтому сейчас говорить, что постановление почему-то, кому-то мешает, мягко говоря, не совсем корректно», — сказал он в эфире телеканала «Украина 24».

Разумков напомнил, что постановление было принято парламентом в соответствии с законом Украины, который говорит о том, что Рада объявляет местные выборы не позже, чем за 90 дней до даты голосования.

«Сегодня вносить любые изменения в это постановление — это поставить под сомнение легитимность проведения выборов на всей территории государства», — подчеркнул Разумков.

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