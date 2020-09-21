Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии

По мнению миллиардера, она «не будет длиться вечно» и закончится в худшем случае в 2022 году, сообщает Fox News.

Гейтс считает, что следующий год уйдет на то, чтобы сбить показатели распространения инфекции на планете. При этом должен применяться глобальный подход.

«Слава богу, технологии разработки вакцин уже имелись, финансирование поступило, а компании выделили своих лучших специалистов. Поэтому я настроен оптимистично, все это не будет длиться вечно», – заявил Гейтс.

Он добавил, что ожидает утверждения вакцины к началу 2021 года.

«К следующему лету США начнут возвращаться в нормальное русло. А к концу года наша деятельность может стать нормальной, если мы также будем помогать и другим странам», – подчеркнул Билл Гейтс.

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