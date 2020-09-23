Украинка станет первой женщиной-дирижером оперного фестиваля

На всемирно известном Байройтском фестивале впервые за 145 лет его существования будет дирижировать женщина – украинка Оксана Лынив.

Оксана Лынив будет дирижировать новой постановкой «Летучего Голландца» на открытии фестиваля в 2021 году.

Руководительница фестиваля и правнучка композитора Катарина Вагнер до последнего держала в тайне имя дирижера как главную оперную интригу года.

В этом году Байройтский фестиваль, на котором исполняют произведения немецкого композитора 19-го века Рихарда Вагнера, впервые в послевоенной истории отменили из-за пандемии коронавируса. Однако в следующем году мероприятие должно состояться.

Оксана Лынив – украинский дирижер родом из Бродов Львовской области. Выпускница Львовского музучилища имени Станислава Людкевича и Львовской государственной музыкальной академии имени Николая Лысенко. Первая женщина – главный дирижер Оперы и филармонического оркестра в Граце.

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