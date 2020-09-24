Протесты в Беларуси поддерживают 45% украинцев

Наибольшую поддержку белорусские протесты нашли у жителей запада и центра Украины, в то время, как юге и востоке страны больше симпативок Александра Лукашенко.

Более 45% украинцев поддерживают участников акций протеста в Беларуси. Такие данные социологического опроса обнародовал в четверг, 24 сентября, Киевский международный институт социологии (КМИС).

«По результатам опроса, 45,3% всех Украинских поддерживают протестующих. Лукашенко поддерживают 31,3% респондентов. Если на Западе и в Центре больше тех, кто поддерживает протестующих, то на Юге и Востоке – тех, кто поддерживает А. Лукашенко «, – говорится в сообщении.

Еще 23,4% украинцев затруднились с ответом.

Также КМИС исследовал поддержку протестов в Беларуси избирателями разных политических сил. Так, 48,7% среди избирателей партии Слуга народа на выборах в Верховную Раду поддерживают протестующих, 29,9% – Лукашенко. Среди избирателей Европейской солидарности 80,1% поддерживают протестующих, 4,3% – Лукашенко. Среди избирателей Оппозиционного платформы – За жизнь – 12,9% поддерживают протестующих, 66,8% – Лукашенко. Среди избирателей «Батькивщины» – 52,1% поддерживают протестующих, 35,7% – Лукашенко. Среди избирателей Радикальной партии Ляшко 51,4% поддерживают протестующих, 34,9% – Лукашенко. Среди избирателей Партии Шария 15,9% поддерживают протестующих, 71,2% – Лукашенко.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, (computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров с 12 по 16 сентября 2020 года. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% – для показателей близких к 25%, 1,4% – для показателей близких к 10%.

Тэги: опрос, беларусь, протесты, поддержка