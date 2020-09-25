Группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против России из-за отравления Навального
Законопроект накладывает целевые ограничения на российских официальных лиц, которые причастны к открытому нарушению международного права.
Как сообщается на сайте сенатора Марко Рубио, законопроект накладывает целевые ограничения на российских официальных лиц, которые причастны к открытому нарушению международного права, в том числе к отравлению российского оппозиционного лидера.
Законопроект также обязывает американскую администрацию отчитаться перед Конгрессом США о том, что ей известно о финансах Владимира Путина и его окружения.
Законопроект поддержали и сенаторы-республиканцы, и представители демократов.
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