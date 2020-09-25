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03:55 25 Сентября 2020 Просмотров 8   КомментариевКомментарии

Группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против России из-за отравления Навального

Законопроект накладывает целевые ограничения на российских официальных лиц, которые причастны к открытому нарушению международного права.

Как сообщается на сайте сенатора Марко Рубио, законопроект накладывает целевые ограничения на российских официальных лиц, которые причастны к открытому нарушению международного права, в том числе к отравлению российского оппозиционного лидера.

Законопроект также обязывает американскую администрацию отчитаться перед Конгрессом США о том, что ей известно о финансах Владимира Путина и его окружения.

Законопроект поддержали и сенаторы-республиканцы, и представители демократов.

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Тэги: санкции, отравление, Алексей Навальный

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