Группа сенаторов США внесла законопроект о санкциях против России из-за отравления Навального

Законопроект накладывает целевые ограничения на российских официальных лиц, которые причастны к открытому нарушению международного права.

Как сообщается на сайте сенатора Марко Рубио, законопроект накладывает целевые ограничения на российских официальных лиц, которые причастны к открытому нарушению международного права, в том числе к отравлению российского оппозиционного лидера.

Законопроект также обязывает американскую администрацию отчитаться перед Конгрессом США о том, что ей известно о финансах Владимира Путина и его окружения.

Законопроект поддержали и сенаторы-республиканцы, и представители демократов.

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