Мюнхенская «Бавария» стала двукратным обладателем Суперкубка УЕФА
В дополнительное время немецкий клуб одержал победу над испанской «Севильей». Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1.
В дополнительное время немецкий клуб одержал победу над испанской «Севильей».
Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1 в пользу действующего победителя Лиги чемпионов.
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