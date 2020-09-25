Мюнхенская «Бавария» стала двукратным обладателем Суперкубка УЕФА

В дополнительное время немецкий клуб одержал победу над испанской «Севильей». Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1.

В дополнительное время немецкий клуб одержал победу над испанской «Севильей».

Встреча в Будапеште завершилась со счетом 2:1 в пользу действующего победителя Лиги чемпионов.

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