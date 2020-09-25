Во Львовской области от коронавируса умерла депутат областного совета

Депутат Львовского областного совета от Европейской солидарности Мирослава Лисна скончалась от коронавируса.

Во Львовской области от коронавируса умерла 67-летняя депутат Львовского областного совета от Европейской солидарности Мирослава Лисна. Об этом утром в пятницу, 25 сентября, сообщил председатель облсовета Александр Ганущин на странице в Facebook.

Мирослава Лисна, по данным СМИ, ранее была руководительницей отдела образования Пустомытовской районной государственной администрации, после этого методистом. На выборах в 2015 году прошла во Львовский областной совет от Блока Петра Порошенко (Европейская солидарность).

Мирослава Лисна родилась 30 мая 1953 года. Проживала в Пустомытах. В 2015 году президент Украины присвоил Лисной звание заслуженного работника образования.

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