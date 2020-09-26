ЕС расширит санкции против России из-за Украины
Евросоюз на следующей неделе может расширить круг лиц, в отношении которых применяются санкции за подрыв территориальной целостности Украины.
Утверждение этого решения на уровне послов стран-членов ЕС, так называемом Комитете постпредов, ожидается в понедельник, 28 сентября.
«Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет началу письменной процедуры с тем, чтобы принять решение несколькими днями позже», – сообщили в Европейском совете.
Отмечается, что уже существующий санкционный список будет дополнен новыми лицами, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.
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