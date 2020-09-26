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Главная » Мир » Политика
01:28 26 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС расширит санкции против России из-за Украины

Евросоюз на следующей неделе может расширить круг лиц, в отношении которых применяются санкции за подрыв территориальной целостности Украины.

Утверждение этого решения на уровне послов стран-членов ЕС, так называемом Комитете постпредов, ожидается в понедельник, 28 сентября.

«Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет началу письменной процедуры с тем, чтобы принять решение несколькими днями позже», – сообщили в Европейском совете.

Отмечается, что уже существующий санкционный список будет дополнен новыми лицами, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.

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Тэги: Россия, санкции, Европейский союз

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