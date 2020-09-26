СМИ рассказали о кумовстве в команде Зеленского

По меньшей мере 15 депутатов из монофракции «Слуга народа» набрали себе в помощники родителей, братьев, жен, мужей.

Некоторые выписывают родственникам премии из госбюджета и повышенные зарплаты.

Об этом говорится в расследовании программы «Схемы» «Семейные ценности» слуг народа».

Как выяснили журналисты, сын помощника президента Сергея Шефира за последний год также стал помощником народного депутата от «Слуги народа» из Кривого Рога Юрия Киселя. Жены братьев-нардепов Руслана и Николая Стефанчуков получили должности помощниц народных депутатов на общественных началах. Так, Марина Стефанчук, жена первого вице-спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука, помогает главе Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву. Оксана Музыка-Стефанчук помогает своему мужу – нардепу Николаю Стефанчуку.

Народный депутат Людмила Буймистер назначила своим помощником на общественных началах своего мужа, а у депутатов Юрия Корявченкова и Игоря Василева помощницами, тоже на общественных началах, стали их жены.

Александр Скичко оформил своим помощником на общественных началах своего брата, а Александр Санченко – отца. Помощниками Игоря Копытина, Георгия Мазурашу, Николая Кириченко и Богдана Яременко тоже были назначены братья.

Некоторые из родственников нардепов стали помощниками на постоянной основе, то есть получили зарплату и премии. Так, муж депутата Марины Никитиной, который до марта 2020-го был ее помощником в парламенте, получал зарплату из госбюджета в течение полугода. Согласно документам из Верховной Рады, всего вышло около 95 тысяч гривен.

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