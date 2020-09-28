Назначена дата прощания с погибшими в крушении Ан-26
Церемония прощания с погибшими военными и курсантами состоится завтра в 9:00 на Мемориале славы в Харькове.
Церемония прощания с погибшими при крушении Ан-26 под Чугуевом состоится 29 сентября на Мемориале славы в Харькове, сообщил начальник регионального отделения информагентства АрмияInform Виталий Саранцев, пишет Укринформ.
Начало церемонии запланировано на 9:00.
Отмечается, что на место катастрофы и в главный корпус Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба продолжают нести цветы, игрушечные самолетики, лампадки.
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