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Главная » Украина » Общество
16:30 28 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Назначена дата прощания с погибшими в крушении Ан-26

Церемония прощания с погибшими военными и курсантами состоится завтра в 9:00 на Мемориале славы в Харькове.

Церемония прощания с погибшими при крушении Ан-26 под Чугуевом состоится 29 сентября на Мемориале славы в Харькове, сообщил начальник регионального отделения информагентства АрмияInform Виталий Саранцев, пишет Укринформ.

Начало церемонии запланировано на 9:00.

Отмечается, что на место катастрофы и в главный корпус Харьковского национального университета Воздушных сил им. Кожедуба продолжают нести цветы, игрушечные самолетики, лампадки.

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Тэги: крушение самолета, похороны, Харьковская область, прощание

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