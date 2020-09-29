Новостям по ТВ доверяет менее половины россиян
Таковы результаты социологического опроса, проведенного «Левада-центром» с 20 по 26 августа.
На вопрос о том, каким источникам информации вы доверяете в освещении новостей в стране и в мире, телевидение в качестве такого источника назвали 48% опрошенных.
Социологи отмечают, что это минимальный показатель с июля 2016 года. В целом число людей, которые узнают новости по телевизору, снизилось за последние семь лет с 88 до 69 процентов.
Вместе с тем резко выросло число людей, которые доверяют новостям, получаемым из социальных сетей. Если в июле 2016 года таких респондентов оказалось всего 12 процентов, то сейчас их ровно вдвое больше.
Соцсести как главный источник новостей сейчас выбирают 38 процентов опрошенных.
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Это следует из опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ). Россияне не склонны форсировать процесс объединения двух стран.
39% респондентов отрицательно относятся к протестующим, 33% заявили, что им безразлично, что происходит в соседней стране.
Однако, по данным опроса «Левада-центра», телевидение остается основным источником информации. Оттуда «о новостях в стране и мире» узнают сейчас 85 процентов респондентов.