Новостям по ТВ доверяет менее половины россиян

Таковы результаты социологического опроса, проведенного «Левада-центром» с 20 по 26 августа.

На вопрос о том, каким источникам информации вы доверяете в освещении новостей в стране и в мире, телевидение в качестве такого источника назвали 48% опрошенных.

Социологи отмечают, что это минимальный показатель с июля 2016 года. В целом число людей, которые узнают новости по телевизору, снизилось за последние семь лет с 88 до 69 процентов.

Вместе с тем резко выросло число людей, которые доверяют новостям, получаемым из социальных сетей. Если в июле 2016 года таких респондентов оказалось всего 12 процентов, то сейчас их ровно вдвое больше.

Соцсести как главный источник новостей сейчас выбирают 38 процентов опрошенных.

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