В Украине прошли испытания ракет Ольха и С-300
Измерения полета ракет из комплекса Ольха-М проводились в рамках приемо-сдаточных испытаний.
Контрольные пуски зенитных управляемых ракет комплекса С-300В1 и с ракетного комплекса залпового огня Ольха-М проведены на полигоне в рамках летных испытаний. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Испытательная бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники измеряла внешнюю траекторию полета опытных образцов в рамках предварительных испытаний блоков самоликвидации в С-300ПС.
Измерения полета ракет из комплекса Ольха-М проводились в рамках приемо-сдаточных испытаний.
Для достоверной оценки поражения ракетами воздушных целей использовалась радарная система MFTR-2100/40 в ходе стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия-2020.
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