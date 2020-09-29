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Главная » Украина » Наука и Техника
16:15 29 Сентября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Украине прошли испытания ракет Ольха и С-300

Измерения полета ракет из комплекса Ольха-М проводились в рамках приемо-сдаточных испытаний.

Контрольные пуски зенитных управляемых ракет комплекса С-300В1 и с ракетного комплекса залпового огня Ольха-М проведены на полигоне в рамках летных испытаний. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Испытательная бригада Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники измеряла внешнюю траекторию полета опытных образцов в рамках предварительных испытаний блоков самоликвидации в С-300ПС.

Измерения полета ракет из комплекса Ольха-М проводились в рамках приемо-сдаточных испытаний.

Для достоверной оценки поражения ракетами воздушных целей использовалась радарная система MFTR-2100/40 в ходе стратегических командно-штабных учений Объединенные усилия-2020.

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Тэги: военные учения, с-300, военная техника, испытания, Ольха

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