Беларусь ввела ответные санкции против стран Балтии
В Минске заявили о симметричных ответных санкциях, которыми запрещен въезд в страну некоторым чиновникам.
В МИД Беларуси заявили, что со вторника, 29 сентября, страна вводит симметричные ограничительные меры в отношении Латвии, Литвы и Эстонии в ответ на санкции, введенные этими государствами против Минска. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-секретаря белорусского МИД Анатолия Глаза.
«С сегодняшнего дня, как и обещали, мы также вводим в действие ответные симметричные ограничительные меры по каждой из этих стран. Мы говорили, что это нисходящая спираль, запущенная с подачи отдельных литовских руководителей. Будем отвечать и далее, но никогда не будем инициировать подобные шаги», – подчеркнул он.
Глаз отметил, что в Минске составили свои санкционные списки по Латвии, Литве и Эстонии. В них внесены примерно по 100 чиновников каждой из этих стран, которым запрещен въезд в Беларусь.
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