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14:22 30 Сентября 2020 Просмотров 224   КомментариевКомментарии

В США посадили на семь лет российского хакера

Евгения Никулина в США приговорили к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения за киберпреступления.

Его обвиняли в том, что он взломал LinkedIn и Dropbox в 2012 году, в результате чего было украдено около 117 млн кодов для входа в аккаунты.

Вину Никулин не признал.

Судья Уильям Алсап в ходе слушаний в Сан-Франциско отметил, что, хотя преступление, совершенное Никулиным, ненасильственное, но оно очень серьезное и затронуло многих людей. По его словам, что после отбытия срока Никулин будет, скорее всего, депортирован в Россию. Четыре года, которые россиянин уже отбыл, будут зачтены.

Никулин, 1987 года рождения, был задержан в Праге по ордеру Интерпола в октябре 2016 года. В мае 2017 года суд в Чехии одобрил экстрадицию Никулина в США.

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Тэги: хакер, киберпреступность

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