В США посадили на семь лет российского хакера
Евгения Никулина в США приговорили к семи годам и четырем месяцам тюремного заключения за киберпреступления.
Его обвиняли в том, что он взломал LinkedIn и Dropbox в 2012 году, в результате чего было украдено около 117 млн кодов для входа в аккаунты.
Вину Никулин не признал.
Судья Уильям Алсап в ходе слушаний в Сан-Франциско отметил, что, хотя преступление, совершенное Никулиным, ненасильственное, но оно очень серьезное и затронуло многих людей. По его словам, что после отбытия срока Никулин будет, скорее всего, депортирован в Россию. Четыре года, которые россиянин уже отбыл, будут зачтены.
Никулин, 1987 года рождения, был задержан в Праге по ордеру Интерпола в октябре 2016 года. В мае 2017 года суд в Чехии одобрил экстрадицию Никулина в США.
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