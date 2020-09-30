В США посадили на семь лет российского хакера

Его обвиняли в том, что он взломал LinkedIn и Dropbox в 2012 году, в результате чего было украдено около 117 млн кодов для входа в аккаунты.

Вину Никулин не признал.

Судья Уильям Алсап в ходе слушаний в Сан-Франциско отметил, что, хотя преступление, совершенное Никулиным, ненасильственное, но оно очень серьезное и затронуло многих людей. По его словам, что после отбытия срока Никулин будет, скорее всего, депортирован в Россию. Четыре года, которые россиянин уже отбыл, будут зачтены.

Никулин, 1987 года рождения, был задержан в Праге по ордеру Интерпола в октябре 2016 года. В мае 2017 года суд в Чехии одобрил экстрадицию Никулина в США.