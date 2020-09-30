Расшифровку черных ящиков АН-26 должны закончить на текущей неделе
Работа над расшифровкой черных ящиков потерпевшего крушения самолета с курсантами под Харьковом продолжается.
Об этом сообщил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский.
По его словам, окончание процесса расшифровки бортовых самописцев ожидается на текущей неделе.
«Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты», — добавил Уруский.
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