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15:46 30 Сентября 2020 Просмотров 20   КомментариевКомментарии

Расшифровку черных ящиков АН-26 должны закончить на текущей неделе

Работа над расшифровкой черных ящиков потерпевшего крушения самолета с курсантами под Харьковом продолжается.

Об этом сообщил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер Олег Уруский.

По его словам, окончание процесса расшифровки бортовых самописцев ожидается на текущей неделе.

«Они находятся в удовлетворительном состоянии. Ими занимаются авиационные эксперты», — добавил Уруский.

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Тэги: чугуевская трагедия

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