Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе
Азербайджан готов прекратить огонь в Нагорном Карабахе, если армянские войска уйдут с его территории. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.
«Армения должна отказаться от оккупационной политики. Вместо этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я недавно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие – ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли», – сказал Алиев на встрече с ранеными.
«Это условие в силе, и если правительство Армении его выполнит, – бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта», – подчеркнул он.
Алиев отметил, что единственная причина, по которой Азербайджан был готов к переговорам, – это надежда договориться.
«Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите, и вопрос решится. Однако я предупреждал, что, если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность. Боевые действия, продолжающиеся четвертый день, направлены на восстановление исторической справедливости. Нагорный Карабах – историческая территория Азербайджана», – отметил президент.
Алиев добавил, что во время четырехдневных боев Азербайджану удалось занять стратегические высоты, освободить ряд территорий, которые долгое время были под контролем противника.
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По предварительной информации есть жертвы среди мирного населения. Азербайджан первым сообщил об обстреле своих позиций.
Ситуация в зоне конфликта остается напряженной, в частности боевые действия продолжаются в южном направлении линии соприкосновения сторон.
Как сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана, вертолет принадлежит Армении. В то же время Минобороны Армении утверждает, что вертолет принадлежит Нагорно-Карабахской Республике.