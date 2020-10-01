Президент Азербайджана назвал условие прекращения огня в Нагорном Карабахе

Азербайджан готов прекратить огонь в Нагорном Карабахе, если армянские войска уйдут с его территории. Об этом заявил президент Ильхам Алиев.

«Армения должна отказаться от оккупационной политики. Вместо этого премьер-министр Армении ставит перед нами условия, он поставил перед нами семь условий. Я недавно заявил, что мы отвергаем эти условия. У нас только одно условие – ВС Армении безусловно, в полном составе и немедленно должны покинуть наши земли», – сказал Алиев на встрече с ранеными.

«Это условие в силе, и если правительство Армении его выполнит, – бои прекратятся, кровь перестанет проливаться и установится мир в регионе. Мы хотим мира и хотим решения конфликта», – подчеркнул он.

Алиев отметил, что единственная причина, по которой Азербайджан был готов к переговорам, – это надежда договориться.

«Нас обнадеживали и нам давали определенные сигналы: потерпите, и вопрос решится. Однако я предупреждал, что, если переговоры не дадут результата, Азербайджан решит вопрос военным путем. Наше дело правое, мы хотим восстановить нашу территориальную целостность, и мы это сделаем. Азербайджан должен восстановить территориальную целостность. Боевые действия, продолжающиеся четвертый день, направлены на восстановление исторической справедливости. Нагорный Карабах – историческая территория Азербайджана», – отметил президент.

Алиев добавил, что во время четырехдневных боев Азербайджану удалось занять стратегические высоты, освободить ряд территорий, которые долгое время были под контролем противника.

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