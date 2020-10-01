Итальянские врачи требуют вновь остановить футбольный чемпионат из-за коронавируса

Новый сезон начался 19 сентября, матчи третьего тура запланированы на 2-4 октября. Власти Италии склоняются к тому, чтобы пока не открывать стадионы для болельщиков.

Заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа считает, что необходимо немедленно приостановить проведение чемпионата страны по футболу из-за риска распространения коронавирусной инфекции среди игроков после вспышки COVID-19 в футбольном клубе «Дженоа».

28 сентября «Дженоа» объявил о выявлении 14 зараженных игроков и членов персонала. Ранее также сообщалось об отдельных случаях в других клубах. В частности, инфекцию подхватил звездный нападающий «Милана» Златан Ибрагимович.

«Протокол, который мы подписали в отношении Серии А, указывает однозначно, что первенство необходимо приостановить. Когда выявляется большое число инфицированных, чемпионат должен быть прерван. Во-первых, футболисты не могут играть, во-вторых, есть риск заразить других», – сказала замминистра в эфире радиостанции Radio Capital.

Прошлый чемпионат Италии был прерван в марте из-за пандемии и доигрывался с июня по август при пустых трибунах. Власти разрешили коллективные тренировки лишь к концу мая.

Новый сезон начался 19 сентября, матчи третьего тура запланированы на 2-4 октября. Власти Италии склоняются к тому, чтобы пока не открывать стадионы для болельщиков.

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