Следствие рассматривает четыре версии пожаров на Луганщине

По фактам пожаров в районах Луганской области открыто семь уголовных производств. Следствие проверяет все версии возникновения пожаров.

«Следствие проверяет все версии возникновения пожаров. Основные из них: обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной органам государственной власти территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем», – сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По фактам пожаров в районах Луганской области открыто семь уголовных производств. Предварительная квалификация – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч. 1, 2 ст. 270 УК Украины). Максимальная санкция по этой статье – ограничение свободы на срок до трех лет.

Напомним, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров.

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