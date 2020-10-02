В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

По ее результатам чемпион Украины «Шахтер» и и вице-чемпион Украины «Динамо» узнали своих соперников.

«Горняки» вместе с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» (Менгенгладбах) попали в группу В.

Киевляне соответственно с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем» попали в группу G.

Cтартует групповая стадия 20 октября.

Тэги: футбол, УЕФА, Лига чемпионов УЕФА