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02:04 02 Октября 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов

По ее результатам чемпион Украины «Шахтер» и и вице-чемпион Украины «Динамо» узнали своих соперников.

«Горняки» вместе с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» (Менгенгладбах) попали в группу В.

Киевляне соответственно с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем» попали в группу G.

Cтартует групповая стадия 20 октября.

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Тэги: футбол, УЕФА, Лига чемпионов УЕФА

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