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02:04 02 Октября 2020 0 Комментарии
В штаб-квартире УЕФА состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов
По ее результатам чемпион Украины «Шахтер» и и вице-чемпион Украины «Динамо» узнали своих соперников.
«Горняки» вместе с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» (Менгенгладбах) попали в группу В.
Киевляне соответственно с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем» попали в группу G.
Cтартует групповая стадия 20 октября.
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Тэги: футбол, УЕФА, Лига чемпионов УЕФА
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